De olympische dag in vijf momenten: Oranje boven in snelschaatsen, postergirl bevestigt, geen schot in de roos voor Belgische biatleten

Kjeld Nuis is de koning van de koninginnennummer van het snelschaatsen. Bart Swings eindigt niet in de toptien van die 1.500m maar nog altijd geen man overboord. Eileen Gu, postergirl van deze Spelen, kraakt niet onder de druk. Herbeleef deze dinsdag in vijf momenten.

1. De zesde Nederlandse schaatsmedaille, Bart Swings niet in de toptien

Toegegeven, aan lef geen gebrek. Als een raket ging Kjeld Nuis van start, met het risico om te kraken in de laatste ronde van de 1.500m, want geen pure sprintafstand maar ook geen duurafstand. Nuis verlengt zijn olympische titel, kroont zich tot de koning van het koninginnennummer van het snelschaatsen. De wereldrecordhouder blijft zijn landgenoot en wereldkampioen Thomas Krol (zilver) en de Zuid-Koreaan Kim Minseok voor. Ofwel: zes medailles heeft Oranje al in het snelschaatsen behaald. Bart Swings eindigt niet in de toptien. Dertiende, dat oogt niet denderend. Hetzelfde voorbehoud geldt als na zijn zevende plek op de 5.000m: dit is ‘opwarming’ voor ‘zijn’ nummer, de massastart, ook al maakte hij fouten op de 1.500m. Matthias Vosté kraakte helemaal, hij eindigde als 29ste en laatste.

2. Postergirl Eileen Gu maakt verwachtingen waar

Ze heeft niet voor niets als bijnaam ‘IJsprinses’. Eileen Gu weerstond bijzonder koelbloedig de torenhoge druk. De achttienjarige freestyleskiester pakte haar eerste olympisch medaille, op de Big Air, ofwel een reuzenschans.

Waarom ze zo onder druk stond? Gu heeft alles van een all American sweetheart: de brains, de looks, haar sportieve exploten… Tot ze op haar vijftiende voor China koos, de politieke erfvijand van de USA. Ze werd de chouchou van China en de risée van Amerika. Gu heeft een Amerikaanse vader en een Chinese moeder.

Gu scoorde vooral met haar 1620, een sprong die ze voor het eerst in een competitie uitvoerde. Het cijfer geeft het aantal rotaties weer: 360 graden is één keer rond de as, in dit geval dus vier en een half keer rond de as draaien. “Ik had nooit eerder een 1620 gedaan. Ik had hem ook niet echt voorbereid. Maar ik heb die sprong wel elke avond voor ik ging slapen anderhalf uur gevisualiseerd. Ik speelde negen jaar piano, dus ik heb gevoel voor ritme. Al mijn tricks hebben te maken met ritme en verandering van tempo. Mijn moeder belde mij vooraf en ze zei me dat ik hem niet moest doen.”

Op naar de volgende medaille, want ze neemt aan nog twee andere freestyleskidisciplines deel.

3. Op naar de dubbel bis: snowboard-/skisensatie: Ester Ledecka

In Pyeongchang 2018 maakt ze al furore. Ze pakte goud in het snowboarden. Ze pakte goud in de Super G, op een stel geleende ski’s van de Amerikaanse skiester Mikaela Schiffrin. En ze weigerde nadien haar skibril af te zetten tijdens de persconferentie, omdat ze niet geschminkt was, maar dit terzijde. Vier jaar geleden was ze de eerste vrouw die zich in twee verschillende disciplines tot olympisch kampioene kroonde. In Peking verlengde ze alvast één olympische titel, op haar sterkste discipline: de Tsjechische behaalde goud op de parallelreuzenslalom in het snowboarden. Op de Super G (11 februari) heeft ze ditmaal meer concurrentie dan vier jaar geleden.

4. Daar is het wereldrecord kunstschaatsen (maar niet door dé topfavoriet)

113.97 punten. Ofwel: nog nooit werd een korte kür in het kunstschaatsen bij de mannen zo hoog gewaardeerd. De Amerikaan Nathan Chen, drievoudig wereldkampioen, maakte al veel indruk tijdens de teamcompetitie een paar dagen geleden, hij bevestigt tijdens de individuele competitie. Dé meest ontgoochelde van de dag is de Japanner Yuzuru Hanyu, de topfavoriet. Niet omdat hij zijn wereldrecord kwijt is, wel omdat de tweevoudige olympische kampioen na de korte kür (95.15) pas achtste is. Hanyu ging bij zijn eerste sprong, een viervoudige Salchow, de mist in. Een gaatje in het ijs, zo zei hij. “Heb ik iets verkeerds gedaan, waar verdien ik dit aan?”, zo zegde hij. Gaatje of niet, een derde olympische titel op rij lijkt ver weg, de vrije kür wordt donderdag geschaatst.

5. Geen schot in de roos voor Belgische biatlonmannen

“Een wedstrijd om snel te vergeten”, aldus Florent Claude, speerpunt van de Belgische biatleten. De Belgische primeur, vier Belgische biatlonmannen aan de start van de Spelen, was geen succes. Veel te veel misten de twee Belgische sterkhouders hun doel tijdens het schieten op de individuele 20 kilometer. Florent Claude werd 75ste, Thierry Langer 77ste. De mannen die vooral naar Peking komen om ervaring op te doen, Tom Lahaye-Goffart en César Beauvais, eindigden als 90ste en 91ste. Ze kunnen zich nog herpakken in de volgende wedstrijden.

