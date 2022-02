Rein Taaramäe verlengt verblijf bij Intermarché-Wanty-Gobert

De 34-jarige Taaramaë maakte in 2021 de overstap van Direct Energie naar Intermarché-Wanty-Gobert. In het shirt van zijn nieuwe werkgever won hij het nationaal kampioenschap tijdrijden en een etappe in de Ronde van Spanje.

“Dankzij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ben ik vorig jaar opnieuw mezelf geworden”, zegt Taaramäe. “Na vijf jaar heb ik opnieuw een rit in een grote gonde kunnen winnen. In de sportwereld moet alles juist zitten om jarenlang op het hoogste niveau te presteren en in mijn geval was de onvoorwaardelijke steun van de omkadering de sleutel om de dip in mijn carrière te overwinnen. In 2022 wil ik op mijn elan doorgaan en successen blijven najagen. In welke wedstrijd is niet van belang, want op het allerhoogste niveau zijn alle overwinningen groots. Daarnaast wil ik aan de zijde van Louis Meintjes goed werk blijven leveren en een rol spelen in de groei van talentvolle jongeren als Kobe Goossens.”