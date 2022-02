Bernd Storck kiest voor frisse spelers in Leuven: ook Mike Trésor aan de aftrap bij KRC Genk

De kans is groot dat Bernd Storck woensdagavond op OH Leuven zijn ploeg op zes plaatsen wijzigt in vergelijking met afgelopen zondag. “Iedereen is belangrijk en krijgt loon naar werken”, zegt de Genkse coach.

De inhaalwedstrijd aan Den Dreef is voor KRC Genk de tweede match in een reeks van vijf in vijftien dagen. Een cruciale periode, waarin de kloof met de top vier weer behapbaar moet worden gemaakt. “Dat weten we maar ik heb geen zin om daar telkens opnieuw de nadruk op te leggen”, zegt Bernd Storck. “Het wordt voor ons cruciaal om onze vijf resterende thuismatchen te winnen. Op verplaatsing is een punt ook in orde, we kijken niet te ver vooruit. OH Leuven mag je niet onderschatten als tegenstrever, ze kunnen vooral heel gevaarlijk zijn in de omschakeling.”

Storck wilde Mercier

De sleutelspeler bij de thuisploeg is Xavier Mercier. Storck wilde hem twee jaar geleden al terughalen naar Cercle Brugge.

“Maar hij kon meer verdienen in Leuven”, glimlacht Storck. “Ik heb het voor Mercier, omdat het een heel intelligente speler is. Met zijn traptechniek is hij aartsgevaarlijk op stilstaande fases. Ook in de omschakeling heeft hij een cruciale rol. Vaak hoeft hij niet mee te verdedigen en verstopt hij zich een beetje op één van de twee flanken om dan na de balrecuperatie uit het niets op te duiken. Daarvoor moeten we zeker op onze hoede zijn.”

Zes nieuwkomers?

Storck zal in Leuven opnieuw stevig roteren, mogelijk wijzigt hij zijn basisteam op zes plaatsen. Eén wijziging komt er uit noodzaak: rechtsachter Preciado moet de geschorste Munoz aflossen. Maar ook Sadick en Arteaga nemen waarschijnlijk hun plaats weer in, net als Ito en Bongonda. Bovendien krijgt Mike Trésor zijn kans, aldus Storck.

“Mike viel sterk in op Union. Afgelopen zondag wilde ik Ouattara laten debuteren en ik voelde er weinig voor om Trésor twee minuten voor affluiten nog in te brengen. Dus heb ik hem meteen na de wedstrijd al ingefluisterd dat hij woensdag zou spelen. Kijk, ik ben een trainer met een heel open communicatie. Iedereen krijgt een uitleg waarom hij speelt of niet, we hebben daar ook al verschillende gesprekken over gehad. Ik drop daags voor de wedstrijd niet de 20 namen in de WhatsApp-groep, ik haatte het als speler ook dat ik moest kijken op een blad tegen de kleedkamerdeur of ik geselecteerd was of niet. Voor mij is elke speler belangrijk en iedereen krijgt ook loon naar werken. Het is niet zo dat mijn basisploegen al voor weken vastliggen: iemand die zijn job niet doet, zal de consequenties moeten dragen. En niet iedereen speelt één match op twee, ik kijk naar wie het best samenspeelt en hou ook rekening met de tegenstrever. Maar iedereen komt aan bod.”