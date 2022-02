18 maanden cel voor Nederlander die loods in Bree in brand steekt na ruzie over achterstallige huur

Een 64-jarige Nederlander moet voor 18 maanden naar de cel omdat hij een loods in Bree opzettelijk in brand stak. De man huurde de loods maar moest van de eigenaar opstappen door achterstallige huur.

Op 29 november 2020, rond 15.30 uur, werden de hulpdiensten opgeroepen voor een uitslaande brand in een loods op de Maaseikerbaan in Bree. De vlammen sloegen door het dak en er was een hevige rookontwikkeling. Een van de bedrijfshallen, waar autowrakken gestald werden, stond in lichterlaaie. Het was een werknemer van de firma die tijdens het afsluiten van de loodsen de brand opmerkte. Die man zag hoe er op dat moment een rode Peugeot 306 met Nederlandse nummerplaat en een aanhangwagen vol vuilniszakken bij de loods wegreed. “Bij nazicht van de camera’s in de buurt werd de auto op meerdere beelden opgemerkt. Hij reed weg richting Nederland”, aldus de aanklager.

Autowrakken

De eigenaar van de loods wees meteen in de richting van de voormalige huurder. “Door achterstallige huurgelden ontstond er een discussie tussen de twee mannen. De Nederlandse huurder moest de loods leegmaken en vertrekken”, aldus de procureur. De dag voor de brand zorgde de huurder er bovendien voor dat zijn persoonlijke bezittingen, waaronder enkele auto’s en auto-onderdelen, weggehaald werden. Volgens de vaststellingen van de branddeskundige werd het vuur de dag later aangestoken.

De zestiger kwam in januari niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechter. Op basis van het onderzoek bestaat er volgens de rechter dan ook geen enkele twijfel over de schuld van de man. Hij kreeg dinsdag een effectieve celstraf van 18 maanden opgelegd. Aan de burgerlijke partij moet hij een schadevergoeding van 20.009 euro ophoesten.