5-jarige jongen die overleed in Antwerpen is Hasselaar, school begeleidt mede-leerlingen. — © TV Limburg

Een vijfjarige jongen uit Hasselt is gisteren dood teruggevonden in een tunnel onder het station Antwerpen-Centraal. Het jongetje was enkele uren vermist voor zijn lichaam werd ontdekt in de spoortunnel. De kleuter zat op school in de KIDS in Hasselt. De school reageert aangeslagen.