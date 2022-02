Maasmechelse krijgt werkstraf voor cannabisplantage in woning, Nederlanders moeten 2 jaar naar cel

Op 26 februari 2018 viel de politie binnen in de woning van de 47-jarige vrouw uit Maasmechelen. Een doordringende cannabisgeur verraadde dat er een plantage werd ondergebracht. Agenten zagen hoe zowel de eerste verdieping als de kelder ingericht waren als kweekruimtes voor cannabisplanten. In totaal ging het over 780 stuks en werd er vermoedelijk drie keer geoogst.

De vrouw werd meteen gearresteerd en verklaarde dat ze in 2016 door haar Nederlandse ex-baas werd overtuigd om de vrije ruimte in haar woning ter beschikking te stellen voor de opslag van wasmachines en droogkasten. Die zou hij verzamelen tijdens zijn bijbaantje, waarbij hij huizen leeghaalde. Zelf zou ze pas veel later ontdekt hebben dat het om een plantage ging. Zij wees ook naar een tweede Nederlander die samen met haar voormalige baas de plantage runde. “Zelf deed ik niets in de plantage. Ik zorgde enkel dat ik thuis was en ik liet iedereen binnen die er een handje kwam helpen”, zo verklaarde ze. Per oogst zou de vrouw 1.500 euro ontvangen hebben als verloning. Zij moet voor haar aandeel een werkstraf van 200 uren uitvoeren. Als ze dat niet doet, gaat ze voor 18 maanden naar de gevangenis.

2 jaar cel

De twee Nederlandse initiatiefnemers kregen dinsdag van de Tongerse rechter celstraffen van twee jaar, al hebben ze hun betrokkenheid doorheen heel het dossier ontkend. Een derde Nederlander regelde de knipsters en kreeg dezelfde straf. Ook hij ontkende.

De Tongerse rechter verwees in het vonnis naar het DNA-onderzoek, de resultaten van het telefoonverkeer en de verklaringen van de 47-jarige Maasmechelse. “De verklaringen van de vrouw, hoewel ze niet geheel waarheidsgetrouw zijn wat betreft haar eigen aandeel, komen naar oordeel van de rechtbank wel geloofwaardig over wat betreft de betrokkenheid van de overige beklaagden”, zo luidt het vonnis.

Twee knipsters werden veroordeeld tot achttien maanden opsluiting. Ieder van de veroordeelden, buiten de Maasmechelse, moet ook een geldboete van 8.000 euro ophoesten. In totaal werd er een winst van 75.000 euro verbeurd verklaard. Voor de elektriciteitsdiefstal moeten ze een schadevergoeding van 26.526 euro ophoesten.