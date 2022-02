Tadej Pogacar even geveld door corona, maar: “Hij is in volle voorbereiding op zijn eerste wedstrijd van het seizoen”

Ook Tadej Pogacar is niet immuun tegen het coronavirus. De Sloveense Tourwinnaar testte vorige week positief, maar verwacht toch te starten in de UAE Tour.

Pogacar zit momenteel in Spanje, waar hij op hoogtestage is met zijn ploegmakkers. Daar kreeg hij last van “milde symptomen”, waarna hij positief testte op corona.

“Zoals voorgeschreven staat, ging Tadej in isolatie”, aldus zijn team. “Na een herstelperiode is hij weer begonnen met lichte trainingen. Tadej moet nu nog een finale medische check-up krijgen, maar hij is in volle voorbereiding op zijn eerste wedstrijd van het seizoen, de UAE Tour.”

Die start op 20 februari en telt zeven ritten. Pogacar is titelverdediger in de rittenkoers van de belangrijkste sponsor van zijn team.