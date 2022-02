AA Gent reageert op kritiek na onrust over Mboyo, dronken Gunther Schepens en Propere Handen

In een persbericht heeft het Gentse clubbestuur voor het eerst gereageerd op enkele onderwerpen die de voorbije weken voor onrust zorgden bij de blauw-witte achterban: “We willen een club zijn die respect, integriteit en openheid uitstraalt. We willen ook een club zijn die sportief hoog scoort en financieel gezond is”, klinkt het.

Zo kwam de clubleiding van de Buffalo’s terug op de heisa die ontstond toen sportief adviseur Gunther Schepens recent in dronken toestand betrapt werd nadat hij in een verkeersongeval betrokken raakte.

In het communiqué stelt AA Gent onomwonden dat Schepens’ gedrag niet door de beugel kan en dat de ex-Rode Duivel zich geen misstap meer kan permitteren: “Indien dit nogmaals voorvalt, het onmogelijk zal zijn om de samenwerking voort te zetten”, klinkt het streng.

© lvi

Waarom Mboyo niet werd ontslagen? Een juridische kwestie. De 34-jarige aanvaller moest in januari een nacht in de cel doorbrengen in Brussel. De ex-Rode Duivel – die eerder al veroordeeld werd voor een groepsverkrachting – werd opgepakt nadat een ruzie met z’n partner gewelddadig eindigde. De vrouw raakte gewond aan de hals en is arbeidsongeschikt.

Bij AA Gent zitten ze verveeld met de zaak, maar Mboyo is niet veroordeeld. Bovendien spelen de feiten zich af in de privésfeer en is onduidelijk wat zich precies voordeed. Hem ontslaan kan niet, want van een zware fout is momenteel geen sprake. Door de imagoschade zien sponsors hem echter liever niet meer in het shirt van AA Gent. Officieel wordt hij echter niet meer geselecteerd om ‘sportieve redenen’.

Ook op de persberichten omtrent Michel Louwagie die ook vernoemd wordt in het ‘Propere handen’-dossier, gaat AA Gent nog even kort in. Daarbij wordt nogmaals verwezen naar een eerdere communicatie waarbij het vertrouwen in de algemeen directeur van de Buffalo’s na het bestuderen van de stukken en intern beraad, bevestigd wordt.

© DVH

“Communicatie optimaliseren”

Tevens bevestigt AA Gent de nakende oprichting van een nieuw supportersorgaan: in de Gentse supportersraad zullen vier supportersgroepen vertegenwoordigers mogen afleveren, waarbij de optimalisering van de communicatie en het overleg tussen club en fans als topprioriteit voorop wordt gesteld.

Besluiten doet AA Gent met iedereen er nogmaals aan te herinneren dat de club een evenwichtig beleid nastreeft waarbij sportieve resultaten en gezond financieel beheer hand in hand moeten gaan: “Ook willen we de waarden en normen van de club duidelijk maken en doen naleven. En we beklemtonen dat we het signaal betreffende communicatie en transparantie goed hebben ontvangen.”