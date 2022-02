Indonesische krokodil na zes jaar bevrijd van motorband rond nek

Een vier meter lange krokodil in Indonesië die ruim zes jaar met een motorband rond de nek rondliep, is uiteindelijk van het onding verlost geraakt. Dat melden Indonesische media dinsdag.

De redder van het dier is een 35-jarige man uit Sragen in centraal Java met de naam Hili. “Ik heb me wekenlang voorbereid om de krokodil te vangen”, zegt hij aan het nieuwsagentschap Antara. De man zakte daarvoor af naar de Palu rivier in centraal Sulawesi waar reeds verschillende lokale en internationale dierenexperts hem waren voorgegaan in een poging de band te verwijderen van het reptiel. Ook de Australische presentator Matthew Nicolas Wright, bekend van een programma rond wilde dieren, en de Amerikaanse wildlife expert Forrest Galante poogden in februari en maart 2020 reeds om de band te verwijderen.

De lokale autoriteiten hadden een beloning beloofd voor diegenen die moedig genoeg waren om te proberen de krokodil in bedwang te krijgen en de band te verwijderen.

Hili vertelt dat hij een duif en kip bevestigde aan een stok uit bamboe en er zo in slaagde de krokodil naar de rivierbedding te lokken. Hij kreeg hulp van een grote groep mannen die het dier mee op het droge hebben geholpen. Daar werd de krokodil gemuilkorfd en werd de band van zijn nek gehaald. Beelden die op sociale media circuleren, tonen hoe dat gebeurde. Nadien werd het reptiel weer in de rivier gezet.