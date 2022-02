Hoe is Jesse (5) tot voorbij perrons van Antwerpen-Centraal geraakt? “Willen snel duidelijkheid”

Antwerpen

Het blijft onduidelijk wat er met de kleine Jesse is gebeurd, die gisteren omkwam bij een tragisch ongeval in de tunnel van het station Antwerpen-Centraal. De jongen van vijf jaar was met zijn moeder en broer op de De Keyserlei, toen hij alleen weg liep richting station. Hij bleef verder lopen tot voorbij het einde van de perrons op het ondergrondse niveau. En is daar allicht gegrepen door een trein. Infrabel, de beheerder van het spoornet, werkt mee aan het onderzoek en wil bekijken of er aanpassingen moeten gebeuren aan de spoorbeveiliging.