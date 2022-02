Mathias Vosté aangeslagen na laatste plek op 1.500 meter: “Ik ga liever naar huis dan nog eens zo te rijden”

Mathias Vosté was ontzettend ontgoocheld nadat hij dinsdag als laatste over de meet kwam op de 1.500 meter snelschaatsen op de Olympische Winterspelen in Peking. De 27-jarige Bruggeling bleef lang na de race in tranen zitten op het middenplein. Compleet gedesillusioneerd stond hij ons achteraf kort te woord.

“Wat is er niet fout gelopen? Alles is fout gelopen. Vanaf de start zat ik er niet in. Het voelt gewoon niet. Ik merkte gewoon dat ik er van in het begin niet inkwam, dat ik de snelheid er niet inkreeg… Ja, dat was het niet. Ik ben niet naar hier gekomen voor een dertigste plek. Het is een beetje hard om te zeggen, maar ik ga liever naar huis dan nog eens zo te rijden.”

“Ik voelde dit niet aankomen. Voor de rit ging het wel lekker, maar het was alsof ik een beetje blokkeerde. Ik heb er geen verklaring voor. Dat is het moeilijkste. Op training ging het ook wel gewoon goed. Die liesblessure is niet de verklaring. Ik heb op de wereldbekers toch een paar keer het goede gevoel gehad, anders had ik deze olympische selectie niet afgedwongen. Dit is niet wat ik in gedachten had.”