Belgische skiër omgekomen bij lawine in Zwitserland

In het Zwitserse Engelberg is maandagnamiddag een Belgische skiër door een lawine bedolven en overleden, zo meldt de politie van het kanton Obwalden dinsdag.

Het slachtoffer was samen met een andere Belg off-piste aan het skiën toen de twee werden meegesleurd door een sneeuwmassa. Een van hen kon zichzelf uit de sneeuw bevrijden, de andere man werd over een afstand van zo’n 500 meter meegesleurd. Hij raakte zwaargewond. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten, meldt de kantonpolitie van Obwalden dinsdag. Er is een onderzoek geopend.

Verhoogd lawinegevaar

Volgens het Instituut voor sneeuw- en lawine-onderzoek gold er de dag van het ongeval een verhoogd lawinegevaar. Het instituut waarschuwt andermaal voor de risico’s die het buiten de pistes skiën met zich meebrengt en de kantonpolitie raadt aan om op de beveiligde en gemarkeerde pistes te blijven.

Sinds afgelopen vrijdag hebben zich in de Alpen tientallen lawines voorgedaan en zijn minstens twaalf sneeuwsporters om het leven gekomen.