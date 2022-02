Afgelopen weekend was het druk voor de Limburgse gymnasten. In tal van disciplines werd er op verschillende niveaus geturnd. In Mortsel (toestelturnen) en Vosselaar (tumbling, (dubbele mini)trampoline) werd op C-niveau om 23 Limburgse titels gestreden. In Eeklo (acro) en Gent (ritmiek) werden de eerste provinciale voorrondes afgewerkt.