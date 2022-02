Snookerspeler Neil Robertson verbaast toeschouwers en commentatoren met pot van wereldformaat

De Australiër was in de eerste ronde met 6-4 te sterk voor Kyren Wilson en speelt bij de laatste acht tegen de winnaar van het topduel tussen Judd Trump en Ronnie O’Sullivan. In het beslissende laatste frame liet Robertson een pot van wereldformaat zien, met uitstekende plaatsing op de bruine bal. Straf want bij een misser was hij waarschijnlijk uitgeschakeld.

Ook Mark Williams plaatste zich voor de kwartfinales. De drievoudige wereldkampioen was met 6-3 te sterk voor Gary Wilson. Luca Brecel komt pas woensdag aan de bak. Onze landgenoot, de nummer twee op de eenjarige wereldranglijst, treft Jimmy Robertson in de eerste ronde.