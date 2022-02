Vraagtekens bij ‘crosstraditie’ in het veldrijden, maar: “Bij de start geldt maar één wet, die van de sterkste”

Afgelopen weekend won Laurens Sweeck de Parkcross in Maldegem. Nu, enkele dagen later, maakt gewezen wereldkampioen bij de junioren Jens Dekker zich druk in hoe er gestart wordt bij de profs.

De 23-jarige Nederlander pakte in 2016 de regenboogtrui in Heusden-Zolder. Een wonderjaar voor Dekker want hij won toen ook het EK, het NK, de Wereldbeker, de Superprestige en de Bpost Bank Trofee. Kortom: alles wat er te winnen viel. Maar na vier jaar te sukkelen met zijn gezondheid, hing hij eind 2020 zijn fiets noodgedwongen aan de haak.

Maar kijken naar de cross, dat doet Dekker nog steeds. En het valt hem op dat er bij de start van een wedstrijd altijd enkele centimers ‘gepikt’ worden, zo ook in Maldegem. “Dit zou toch een valse start moeten zijn, niet?”, schreef de Nederlander op Twitter. “Ik snap dat je een paar centimeters pakt, maar dit is meer dan een half wiel. Ze zouden dit echt moeten gaan bestraffen, voor het helemaal uit de hand loopt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dekker zag ook dat één van de renners met de voeten in de klikpedalen van start ging, omdat hij zich vast kon houden aan de hekken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Dan moet de rest maar meeschuiven hè”, lachte Geert Wellens, zelf ex-crosser en de broer van Bart Wellens. “Bij de start geldt maar één wet, dat is die van de sterkste. Dit bestaat al zolang ik het weet in het veldrijden. Ze hebben hiervoor ooit eens iets getest, in Sint-Michielsgestel denk ik, zonder succes. Niet op zeuren, gewoon andere dingen die wel belangrijk zijn aankaarten.”

“Met die logica staat iedereen straks 10 meter naar voren. Die streep staat er toch voor een reden, zou ik zeggen”, antwoordde Dekker, die steun kreeg van de Amerikaanse veldrijdster Rebecca Fahringer. “Ze (verwijzend naar de UCI, red.) laten gewoon valse starts toe”, zegt de nummer 28 van het WK. “Zoals renners die vroeger starten dan toegestaan. Maar draag vooral geen verkeerd jasje als je naar de start gaat.”