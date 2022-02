44 persoonsongevallen op Belgische spoorwegen sinds 2019

LEES OOK. Kleine Jesse (5) verdween uit McDonald’s, maar nog veel vragen over drama in Antwerpen

Om eventueel kopieergedrag te vermijden, geven vervoersmaatschappij NMBS en spoorwegbeheerder Infrabel nooit veel commentaar over persoonsongevallen. Infrabel publiceert online wel gegevens over de belangrijkste spoorincidenten met minimaal duizend vertragingsminuten. De oorzaken zijn erg divers, zoals een storing in de seininrichting, uitzonderlijke weeromstandigheden, schade aan de bovenleiding, maar dus ook persoonsongevallen.

Sinds 2019 hebben in totaal 44 zulke incidenten plaatsgevonden. Dat kunnen dan wanhopige spoorlopers zijn, maar ook ongelukken.

Een aanrijding heeft niet altijd een dodelijke afloop. In mei 2019 reed een trein een voetgangster aan op zo’n 200 meter van het station van Herentals. Het treinverkeer tussen Herentals en Mol ondervond urenlang hinder, maar het slachtoffer overleefde de aanrijding en werd naar het vlakbij gelegen ziekenhuis overgebracht.

Treinbestuurders krijgen na een ongeval meteen psychologische begeleiding, al durven sommigen nooit meer een trein te besturen.(grvr)