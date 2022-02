GYMX turnt zich in de kijker op Limburgs kampioenschap

Als eerste was Stien Bijnens aan de beurt. In de categorie van 17-jarigen wist ze zich samen met Louisa Haneca van Turnkring Bilzen tot Limburgs kampioen te laten kronen. Bij de 14-jarigen kon Ameike Drees door pech aan de barre helaas haar titel niet verlengen. ‘s Avonds was het de beurt aan Kjelle Loenders en Hannah Rommers. Het was een spannende strijd tussen de turnsters van GYMX en Palfit Paal. Hoewel het er lang naar uitzag dat de nieuwe Limburgse kampioen uit de gelederen van Palfit Paal zou komen, mocht Hannah zich na de laatste oefening toch een jaar lang Limburgs kampioen noemen. Gitte Lucas van Palfit Paal werd tweede, Kjelle Loenders van GYMX derde. Die laatste kneusde twee dagen voor de wedstrijd haar teen, maar turnde toch een zeer knappe wedstrijd.