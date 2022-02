In Born, net over de grens met Dilsen-Stokkem, is het Sterrebos ontruimd. Sinds 28 januari werd het bos bij Nedcar bezet door actievoerders, die niet wilden dat het bos wordt gekapt. Maar vanochtend werd duidelijk dat een van de actiegroepen een akkoord had gesloten met het bedrijf, waarna de activisten van een andere actiegroep totaal onverwacht door de politie uit de bomen werden gehaald.