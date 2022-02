Hasselt

Het aantal besmettingen is in Limburg op twee weken tijd nagenoeg gehalveerd. Dat effect is goed zichtbaar in de scholen. Twee weken geleden hadden nog ruim 10.000 leerlingen en leerkrachten een besmetting, vandaag zijn er dat nog zo’n 3.000. Ook steeds minder bedrijven worden getroffen.