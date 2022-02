Vind jij alle letters? Expo in Villa Verbeelding toont uniek en verbluffend letterboek

Het alfabet saai? In het Hasseltse Villa Verbeelding doen ze er alles aan om je pret met letters te bezorgen. Letterlijk. De nieuwe expo toont ook voor het eerst in België werk uit een verbluffende bestseller over letters - waar geen letter instaat.

In Villa Verbeelding in Hasselt staat heel het huis in het teken van letters. De vaste opstelling bevat eigenzinnig alfabetontwerpen en de tijdelijke tentoonstelling LetterPret sluit daar nu perfect bij aan. Twee primeurs op deze tentoonstelling. Van de Vlaamse illustrator Tom Schamp zie je lettertekeningen die nooit in een boek zijn verschenen. Daarnaast worden voor het eerst in België de originele illustraties van Alfabet van de Nederlandse Charlotte Dematons getoond. Die zijn aanzienlijk groter dan het formaat van haar boek, een bestseller waarvan al 150.000 exemplaren zijn verkocht. “Drie jaar heeft ze eraan gewerkt”, vertelt Inge Martens van Villa Verbeelding. “Het is geen klassiek letterboek. Alles draait wel om letters, maar eigenlijk staat er geen letter in. Op elke bladzijde verschijnen voorwerpen, dieren en figuren waarvan de naam met eenzelfde letter begint. Het kunnen zelfs handelingen zijn, zoals afwassen en aaien op de A-pagina. Zo zitten er meer dan drieduizend woorden in verstopt. Het is een plezier om ze te zoeken, voor jong en oud.”

We slaan de P-pagina open en zien een panda panfluit piepen onder een paraplu. Een python ligt op een plank, naast pauken pingelt een poema op een piano voor een passerende pinguïn, pelikaan en papegaaiduiker. Op de F-afbeelding filmen forellen een fontein die frieten spuit terwijl een fazant langs een fluitketel fietst.

(lees verder onder de foto)

© Charlotte Dematons

‘Iedereen Beroemd’

Verder vertoont Villa Verbeelding de leuke illustraties uit Het vogeltjes ABC van de Zuid-Afrikaan Piet Grobler. “Hij werkt vaak met vogels”, zegt Inge Martens. “In dit boekje vertrekt hij van de klanken die verbeeld worden door de letters en tekent daar een grappige vogel bij.”

Hier zijn ook letterzoekfoto’s van Milja Praagman te zien. Ze reisde met haar man naar New York, waar hij foto’s maakte die zij vervolgens digitaal bewerkte. In alles en nog wat bespeurt ze letters. Eerst bemerk je er een paar, maar hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet.

Sassafras De Bruyn ken je misschien van Iedereen beroemd, waar ze in de rubriek De mooiste herinnering live tekeningen maakte bij ter plaatse vertelde verhalen. Inge Martens: “Wij tonen haar poëtisch werk uit Een stukje van de regenboog. Het betreffende boek ligt er bij zodat je ook de teksten kan lezen.”

(lees verder onder de foto)

Ook het werk van Sassafras De Bruyn, die een bekende rubriek heeft in tv-programma ‘Iedereen beroemd’, wordt getoond. — © Sassafras De Bruyn

Eigen alfabet

Het blijft niet bij kijken alleen. Er valt best wat te doen ook. Met een zaklamp maak je letters die een korte tijd op een doek blijven staan. Aan een interactieve tafel kunnen bezoekers voorwerpen alfabetisch sorteren. En in het atelier kan je zelfs broeden op een eigen ABC. Zodra de coronabarometer dat aangeeft, worden er ook lezingen en andere activiteiten met de illustratoren georganiseerd.

“Iedereen kan hier iets uithalen”, zegt Inge Martens. “Wie met typografie en illustraties begaan is, zal geboeid zijn, maar dit is ook interessant voor mensen die nu onze taal leren. Het alfabet lijkt alledaags en vanzelfsprekend, onze expositie toont aan dat er heel veel mee te doen valt. Wie de tijd neemt zelf iets te creëren, kan hier een leuke namiddag doorbrengen. Dat wordt letterlijk pret.” (lacht)