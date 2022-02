Vrouw ontvangt 440 dezelfde brieven van haar watermaatschappij in één dag

Ze heeft geen idee hoe de blunder is kunnen gebeuren, maar zegt dat de brieven de vloer van haar hele woonkamer bedekken als ze worden uitgespreid.

De brieven waren van Severn Trent Water, maar het waterbedrijf zei dat ze waren georganiseerd door contractpartner Network Plus.

Ella heeft geen idee wat ze met de collectie moet doen: “Ik dacht eerst dat het een vergissing was en ik de brieven van anderen had gekregen, maar ze waren blijkbaar allemaal voor mij. Ik kon het echt niet geloven - ik heb er een paar geopend en ze waren allemaal hetzelfde, maar ik had niet het geduld om de andere 400 te openen.

“God weet hoeveel bomen dit heeft gekost!”

(kabu)