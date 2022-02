Belgische biatleten komen er niet aan te pas op de Winterspelen, goud voor Fillon Maillet

De Belgische biatleten zijn niet verder geraakt dan een plek in de kelder van het klassement, dinsdag in de 20km individueel op de Olympische Winterspelen in de Chinese hoofdstad Peking. Het goud was voor de Fransman Quentin Fillon Maillet.

Ondanks vijf schietfouten kwam Florent Claude met een 75e plaats op 8:23.8 van de winnaar als beste Belg uit de strijd. Zijn broer Fabien, die voor Frankrijk uitkomt, finishte op een knappe negende plaats.

Thierry Langer liet eveneens vijf schietfouten noteren en finishte op iets meer dan zeven seconden van Florent Claude op de 77e plaats. De overige twee Belgen zijn helemaal onderin terug te vinden. Tom Lahaye-Goffart werd na zeven schietfouten 90e, op 13:38.8 van de winnaar. Cesar Beauvais werd 91e en voorlaatste, met eveneens zeven schietfouten, op 14:03.1. Enkel de Chinees Chunyu Zhang deed slechter.

Het goud ging op overtuigende wijze naar de Fransman Quentin Fillon Maillet. Hij haalde het na twee missers bij het schieten in een tijd van 48:47.4 en was daarmee 14.8 sneller dan de Wit-Rus Anton Smolski. Het brons ging naar de Noorse topfavoriet en titelverdediger Johannes Thingnes Boe. Hij was meer dan een halve minuut trager dan de kersverse olympische kampioen, die zo de teleurstelling van vier jaar geleden in PyeongChang kan doorspoelen. Toen beleefde hij een verschrikkelijke olympische campagne. Net voordien was hij immers te weten gekomen dat zowel zijn vriendin als zijn schoonvader gediagnosticeerd was met kanker. Zijn partner herstelde intussen van de ziekte, haar vader is overleden.

In de gemengde aflossing behaalde hij zaterdag reeds zilver. “Dit is geweldig. In 2018 had ik zoveel slechte momenten, maar dat maakt ook deel uit van het leven”, vertelde hij meteen na de finish aan ARD. “Ik droomde van goud hier in China en begon er na de aflossing ook echt in te geloven. Nu is die droom waarheid geworden. Ik had nooit gedacht zo snel te kunnen gaan.”