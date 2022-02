24 maanden cel voor steekpartij aan daklozenopvang Café Anoniem

Een 48-jarige Turk is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor een steekpartij aan daklozenopvang café Anoniem in Hasselt. Het mes plofte 6,5 cm diep in de buik van een 36-jarige Hasselaar die dader gewekt had.

Het was op zeven juni vorig jaar rond 18.30 uur dat de ruzie in de Mouterijstraat escaleerde. “De nacht voordien had ik niet kunnen slapen omdat mijn slaapzak gestolen was. Nu sliep ik eindelijk in café Anoniem op een bank. Toen hij me duwde, is er een discussie ontstaan”, biechtte de dader op die in de gevangenis verblijft. Al snelde volgde een schermutseling, waarop de veertiger de daklozenopvang moest verlaten. Buiten haalde hij een mes uit zijn rugzak en stak het in de lever van de Hasselaar, waarna anderen hem op afstand konden houden. In het ziekenhuis bleken de verwondingen nog relatief mee te vallen, want er was geen belangrijk bloedvat geraakt. De Hasselaar verkeerde nooit in levensgevaar. Wel was hij vier weken werkonbekwaam.

Nederlands leren

De dader bleef vervolgens ter plekke totdat de politie arriveerde. Volgens het parket handelde de messentrekker in een vlaag van razernij. De man woont sinds een echtscheiding 3,5 jaar geleden op straat. Hij verklaarde niet voorbedacht, maar spontaan te hebben gehandeld. “Hij beledigde mij. Jammer genoeg heb ik geen juiste beslissing genomen. Ik wil mijn excuses aanbieden en zal geen beroep aantekenen.”

“Dit had veel erger kunnen aflopen. Een centimeter meer naar rechts of naar links maakt in dit geval een serieus verschil”, sprak de rechter. De man krijgt voor de helft uitstel van straf. “Het zal een aansporing zijn om in de toekomst de wet na te leven”, aldus het vonnis. Zo moet de dader, die al sinds 1996 in België verblijft, inspanningen leveren om Nederlands te leren. Daarnaast kreeg hij een gedragstraining van 20 uur opgelegd en is de man verplicht om te gaan werken of een zinvolle dagbesteding te zoeken. Aan het slachtoffer is hij een nog te bepalen schadevergoeding verschuldigd.