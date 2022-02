Valentijn Fun Facts: Zendaya en Tom Holland kopen hun eerste liefdesnestje

Het koppel heeft samen een huis gekocht in Zuidwest Londen, de buurt waar Holland vandaan komt. “Ze zijn in de wolken over hun nieuwe woonst”, onthulde een bron aan de Mirror. ”Ze zijn erg verliefd en wilden dat hun eerste huis in Londen zou zijn, waar Tom opgroeide. Iedereen is dolblij voor ze.”

Holland zou duidelijk hebben gemaakt dat hij hi-tech beveiliging wil rondom het pand met een stalen veiligheidshek op de oprit. Hij was ook heel specifiek over een eigen man cave én een cinemazaal.

De acteurs zijn met hun 25 jaar relatief jong om samen een huis te kopen. In ons land ligt de gemiddelde leeftijd waarop koppels gaan samenwonen op 30 jaar. Samen een huis kopen doen we nog iets later: gemiddeld pas rond 36 jaar. Niet alleen moeten andere millennials de aankoop van een huis steeds vaker uitstellen door de stijgende huizenprijzen, dit jonge stel heeft ook een pak meer te besteden dan de gemiddelde Vlaamse twintiger. Het nieuw optrekje van Zendaya en Holland kostte hen naar verluidt een indrukwekkende 3,6 miljoen euro. Je lief een huis cadeau doen voor Valentijnsdag lijkt voorlopig enkel weggelegd voor de gefortuneerden onder ons.