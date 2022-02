Britse premier Boris Johnson blijft ook na aanval op Labourleider weigeren om zich te excuseren

Op video’s die maandagavond op internet circuleerden, is te zien hoe Starmer in de buurt van het Parlement in Londen door demonstranten werd aangepakt. De manifestanten verwezen naar Savile en riepen onder andere tegen Starmer dat hij een “verrader” is en “pedofielen beschermt”. Politieagenten manoeuvreerden de Labourpoliticus uiteindelijk in een patrouillewagen, die vervolgens met zwaailichten wegreed. Volgens Scotland Yard werden twee personen opgepakt nadat ze een verkeerskegel naar agenten hadden gegooid.

In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer eerder, onterecht, verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte BBC-presentator en seksmisdadiger Jimmy Savile had laten lopen. Johnson oogstte met zijn uithaal meteen forse kritiek, ook uit eigen kring, maar weigerde zich te verontschuldigen.

De premier noemde het incident waarvan Starmer maandag het slachtoffer was op Twitter “schandelijk” en “volstrekt onaanvaardbaar”, maar daar bleef het dan ook bij. Verscheidene parlementsleden van Johnsons Conservatieve Partij eisten dinsdag een verontschuldiging van de premier, en riepen op om te voorkomen dat er op een Trumpiaanse manier aan politiek wordt gedaan. Staatssecretaris voor de digitalisering Chris Philp verdedigde de premier. Volgens Philp kon Johnson niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van de demonstranten.