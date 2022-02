Noord-Korea probeerde internationaal atoomagentschap te hacken 

Kimsuky, een groep hackers die wordt gesteund door de Noord-Koreaanse inlichtingendiensten, stuurde volgens het VN-rapport phishingaanvallen, waarbij het e-mailadressen van overheidsfunctionarissen en een veiligheidsmedewerker bij IAEA te pakken kreeg. Dezelfde groep hackers zou ook geprobeerd hebben VPN-netwerken van Korea Aerospace Industries, een van Zuid-Korea’s grootste defensiebedrijven, te hacken om zo technologische gegevens te stelen.

Het VN-rapport bevestigt ook eerdere berichtgeving van het private onderzoeksbureau Chainalysis, dat in januari naar buiten bracht dat Noord-Korea in 2021 bijna 400 miljoen dollar (348 miljoen euro) had buitgemaakt met aanvallen op platforms die in cryptomunten handelen. Dat geld zou volgens de VN gebruikt worden voor de ontwikkeling van kernwapens en raketten in Noord-Korea.

Het gaat om een conceptversie van een VN-rapport, meldt Nikkei, dat in maart voorgelegd wordt aan een commissie bij de VN die over sancties op Noord-Korea gaat.