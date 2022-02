Waarom nieuwe romcom met Jennifer Lopez doet denken aan ‘Notting Hill’ en ‘Love Actually’

De romantische ontmoeting tussen een celebrity en een Jan met de pet bleek een succesconcept in Notting Hill en Love Actually. Dat wordt overgenomen in Marry Me. Jennifer Lopez vertolkt popster Kat Valdez – ze speelt dus zichzelf – die op een van haar shows zal huwen met haar minstens even populaire beau (Colombiaanse zanger Maluma). Maar vlak voor het grote moment ontdekt ze dat haar schatje een scheve schaats heeft gereden. Wat doe je dan wanneer je in je trouwjurk op een podium staat voor een volle arena en honderden camera’s? Wel, Kat pikt een wildvreemde kerel uit het publiek en vraagt hem ten huwelijk. Die man (Owen Wilson), een gescheiden wiskundeleraar met een jonge dochter, beseft niet goed wat er gebeurt, maar zegt ‘ja’. Wat volgt zal u waarschijnlijk kunnen voorspellen. Nu ja, Marry Me is ook zo’n typische voorspelbare en zeemzoete komedie die vooral Lopez in de schijnwerpers wil plaatsen als edelmoedige en gevoelige superster. De prent bevat – in tegenstelling tot Notting Hill – te weinig grappen, maar blijft toch draaglijk. Dat valt helemaal op het conto te schrijven van Owen Wilson, een onderschat acteur die belet dat je voor de eindgeneriek de zaal verlaat. (cc)

‘Marry Me’ is in de zalen te zien vanaf 9 februari.