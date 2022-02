Europees moet Union ook afrekenen met Coldplay: kan leider wel in Koning Boudewijnstadion spelen?

In het huidige folkloristische Joseph Marien-stadion is het onmogelijk om Europees voetbal te spelen. Daarom heeft Union in zijn Europese licentie ingeschreven dat het zijn Europese duels in het stadion van OHL in Leuven zal afwerken. De club hoopt echter nog op het Koning Boudewijnstadion, waar in het geval van een deelname aan de Champions League veel meer dan de 9.000 toeschouwers van in Leuven terechtkunnen. Dankzij de hoge inkomsten van een mogelijke CL-deelname zou dan de hoge huurprijs voor het Boudewijnstadion kunnen worden betaald.

Maar er duikt nog een ander probleem op. Op 5, 6, 8 en 9 augustus treedt de populaire muziekband Coldplay op in een telkens uitverkocht Boudewijnstadion. De grasmat zal na die megaconcerten moeten worden vernieuwd en omdat de eerste Europese groepsduels door het winter-WK komend seizoen al op 6, 7 en 8 september worden gespeeld, is het mogelijk kort dag om die nieuwe mat klaar te krijgen. Dat kan overigens ook een probleem worden voor de Rode Duivels, die op 22 september in de Nations League Wales in Brussel willen ontvangen.

Dan is er nog het feit dat Brighton én Union in Europa niet in dezelfde competitie mogen spelen. Beide clubs hebben namelijk dezelfde eigenaar en de Europese voetbalbond UEFA verbiedt dat twee clubs met dezelfde eigenaar tegen elkaar uitkomen. Daar lijkt het voor Union voorlopig mee te zitten, want Brighton staat op dit moment pas negende in de Premier League, weliswaar met slechts zeven punten minder dan de vijfde West Ham ­United, dat in de Conference League zal uitkomen.

Let wel: als Union zich zou plaatsen voor de Champions League en Brighton voor de Conference League, dan ­mogen beide clubs wel zeker Europa in omdat ze dan ­sowieso niet tegen elkaar kunnen uitkomen.