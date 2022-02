Het is officieel: Maxime Lestienne verlaat Standard en trekt naar Singapore. De 29-jarige flankspeler zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen bij Lion City Sailors.

Standard ontvangt geen transfersom voor Lestienne, die sinds de zomer van 2018 aan de slag was op Sclessin en in totaal 115 wedstrijden (22 doelpunten & 13 assists) speelde voor de Rouches. Standard is wel verlost van een stevig loon.