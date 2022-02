Het vijfjarige jongetje dat maandag om het leven kwam in een Antwerpse spoortunnel woonde in Hasselt. Jesse zat op de kleuter-en basisschool buitengewoon onderwijs KIDS in Hasselt. Het personeel en zijn medeleerlingen reageren aangeslagen. “Ik hoop dit nooit meer te moeten meemaken, zo erg”, zegt Nele Beckers, directeur van KIDS.