NBA-ster Trae Young zorgt voor hilariteit met een regelrechte ‘schwalbe’

Het was voor de Bulls de 21ste nederlaag van het seizoen, de derde in vier wedstrijden en de tweede op rij. Nadat ze zondag verloren van Philadelphia 76ers moesten ze de leiding al afstaan in de Eastern Conference. Daarin zijn ze nu derde. De Suns gaan na de dertiende zege op veertien matchen op kop in de Western Conference. Golden State, dat met 98-110 ging winnen in Oklahoma, is de eerste achtervolger.

Miami verstevigde de leidersplaats in de Eastern Conference met 100-121 winst in Washington. Bam Adebayo (21 punten, 7 rebounds en 4 assists) en Jimmy Butler (19 punten en 4 assists) blonken uit bij het team uit Florida.

Intussen gaat een video van Trae Young nogal hard op sociale media. Atlanta verloor gisteren met 103-94 van Dallas en de Amerikaanse ster van de Hawks liet zich opvallen door een echte ‘flop’, oftewel een schwalbe. Luka Doncic, de ‘schuldige’ kon er niet mee lachen.

Uitslagen:

Charlotte - Toronto 101 - 116

Washington - Miami 100 - 121

Chicago - Phoenix 124 - 127

Oklahoma City - Golden State 98 - 110

Utah - New York 113 - 104

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 63,6 55 35 20

2. Milwaukee 61,8 55 34 21

3. Chicago 61,1 54 33 21

4. Cleveland 61,1 54 33 21

5. Philadelphia 60,4 53 32 21

6. Toronto 55,8 52 29 23

7. Brooklyn 54,7 53 29 24

8. Boston 54,5 55 30 25

9. Charlotte 50,9 55 28 27

10. Atlanta 47,2 53 25 28

11. Washington 45,3 53 24 29

12. New York 44,4 54 24 30

13. Indiana 34,5 55 19 36

14. Detroit 22,6 53 12 41

15. Orlando 21,8 55 12 43

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 81,1 53 43 10

2. Golden State 75,9 54 41 13

3. Memphis 67,3 55 37 18

4. Utah 61,1 54 33 21

5. Dallas 57,4 54 31 23

6. Denver 54,7 53 29 24

7. Minnesota 52,8 53 28 25

8. LA Clippers 49,1 55 27 28

9. LA Lakers 48,1 54 26 28

10. New Orleans 39,6 53 21 32

11. Portland 38,9 54 21 33

12. San Antonio 37,0 54 20 34

13. Sacramento 36,4 55 20 35

14. Oklahoma City 32,1 53 17 36

15. Houston 28,3 53 15 38

Programma van dinsdag:

Philadelphia - Phoenix

Atlanta - Indiana

Brooklyn - Boston

Memphis - LA Clippers

New Orleans - Houston

Dallas - Detroit

Denver - New York

LA Lakers - Milwaukee

Portland - Orlando

Sacramento - Minnesota