Sport Vlaanderen - Baloise start niet in Ronde van Antalya na coronabesmettingen

“Omdat we op zo’n korte termijn geen vervanging kunnen voorzien en we bovendien niet kunnen uitsluiten dat andere medewerkers of renners uit dezelfde kern ook positief zullen testen, zien we ons genoodzaakt verstek te laten gaan”, legt het team uit.

Ruben Apers, Vito Braet, Alex Colman, Sander De Pestel, Robbe Ghys, Jules Hesters en Aaron Verwilst stonden voor Sport Vlaanderen op de voorlopige deelnemerslijst.

Alpecin-Fenix (Fabio Van Den Bossche, Simon Dehairs) en Bingoal Pauwels Sauces-Wallonie Bruxelles (Ceriel Desal, Timothy Dupont, Tom Paquot, Arjen Livyns) zijn de resterende Belgische teams in Turkije en ook Sari Rouvy Sauerland (Abram en Michiel Stockman) en Leopard (Elias Maris) brengen Belgen aan de start.