Oordeelt de jury te vaak in het voordeel van thuisland China? Zuid-Korea is woest na diskwalificatie shorttrackers

Het olympisch comité van Zuid-Korea (KSOC) stapt naar het sporttribunaal TAS uit onvrede over de diskwalificatie van twee van hun shorttrackers in de halve finales van de 1000 meter van maandag.

De Zuid-Koreanen spreken van “oneerlijke” jurering nadat twee van hun kanshebbers op eremetaal met een penalty het toernooi moesten verlaten. Door dat besluit gingen twee Chinezen door naar de finale om later zowel het goud als het zilver op te eisen.

Hwang Dae-heon en Lee June-seo werden ieder in hun heat gediskwalificeerd wegens het hinderen van tegenstanders. Dat kostte ze een plaats in de finale. De Zuid-Koreaanse sportkoepel zegt “de onrechtvaardigheid van deze beslissing te willen formaliseren” met hun gang naar het sporttribunaal.

© EPA-EFE

“Wij zullen ons best doen om te voorkomen dat onze atleten onrecht wordt aangedaan”, liet het KSOC in een verklaring weten. Zuid-Korea diende eerder al een protest in bij de internationale schaatsunie ISU over het lot van Hwang, maar dat werd afgewezen omdat diskwalificatie wegens regelovertredingen niet kan worden aangevochten.

De finale zelf stond ook bol van de controverse, toen Shaolin Sándor Liu zijn olympische titel moest afgeven aan… de Chinees Ziwei Ren. Die laatste ging aan kop, maar werd in de laatste bocht gepasseerd door zijn Hongaarse rivaal. De thuisrijder gooide er nog een ultieme jump uit, maar Shaolin klopte Ren op de streep. Tot de VAR er zich mee ging bemoeien. De jury vond dat Shaolin het toch net iets te bont had gemaakt met zijn manoeuvre en werd gediskwalificeerd.”