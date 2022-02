Lize Spit stelt tweede boek voor in bibliotheek van Opglabbeek

Mentaal welzijn als rode draad.‘Ik ben er niet’ vertelt het verhaal van Leo en Simon. Ze hebben beiden een moeilijke jeugd gehad en voelen zich erg verbonden met elkaar, maar Simon lijkt wel een ander persoon te worden wanneer hij last begint te krijgen van psychoses. Lize heeft zelf een relatie achter de rug met iemand die kampte met mentale problemen. “Dit is een fictief verhaal, maar het zaadje van dit boek ligt wel geplant in mijn eigen leven. Ik heb een 12-jarige relatie gehad met een jongen die een manische depressie ontwikkelde én als schrijver kan je niet niet bezig zijn met schrijven en observeren. Dus dit boek is eigenlijk mee gegroeid in de jaren dat ik in die relatie zat”, vertelt Lize daarover.Eindelijk thuis gekomen.“Ik wist als kind al dat ik iets met woorden wilde doen. In de lagere school keek ik altijd uit naar het schrijven van opstellen omdat ik daar echt plezier in vond”, antwoordt Lize op de vraag naar haar drijfveer als schrijfster. Dit schrijven is dan ook begonnen met dagboeken bijhouden. “De dagboeken waren geen hoogstandjes; ik noteerde gewoon wat ik die dag at of schreef over mijn huisdieren, maar het was toen al duidelijk dat bezig zijn met taal belangrijk was voor mij.”De boekvoorstelling van ‘Ik ben er niet’ was alleszins veelbelovend. Na haar succesvolle debuutroman zijn de verwachtingen hooggespannen.