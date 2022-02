Multitalent Ester Ledecka verlengt olympische titel in parallelreuzenslalom en blijft op koers voor herhaling unieke dubbelslag

In het Genting Snow Park haalde ze het in de finale van de Oostenrijkse Daniela Ulbing, die niet finishte. Het brons ging in de kleine finale naar de Sloveense Gloria Kotnik. De Nederlandse Michelle Dekker greep met een vierde stek net naast de medailles.

Vier jaar geleden in PyeongChang schreef Ledecka geschiedenis door zowel olympisch kampioene in het snowboarden als het alpineskiën te worden. Naast goud in de parallelreuzenslalom pakte ze toen immers ook nog verrassend goud in de super-G van het skiën. Daarmee werd ze de eerste vrouw die op één editie van de Spelen twee gouden medailles in twee verschillende disciplines kon winnen.

Die dubbel kan ook dit jaar nog, want op 11 februari verschijnt ze aan de start van de super-G.