Jonge Colombiaan op oude fiets rijdt plots in groepje met Tom Dumoulin: “Toekomstige Tourwinnaar gespot”

Tom Dumoulin werkt in Colombia toe naar de Ronde van Italië, waar de Nederlander van Jumbo-Visma opnieuw een gooi wil doen naar de eindzege. Ook erbij in Zuid-Amerika: Laurens ten Dam. En die wist niet wat hij zag op training.

De gestopte Ten Dam fietste naast de Colombiaanse veteraan Rigoberto Uran, die een camera in de hand had tijdens een beklimming. Beide heren waren onder de indruk van een amper 12-jarig jongetje dat vrolijk mee pedaleerde.

“En toen gebeurde dit”, aldus de Nederlander op Instagram. “Het voelde goed dat ik deze groep van kampioenen kon volgen, tot die jonge kerel opdaagde. Hij is amper 12 jaar oud, maar kon minstens 15 kilometer volgen. Hij ging er niet af. Het talent in Colombia is te gek. Ik denk dat ik vandaag de een toekomstige Tourwinnaar heb gespot!”

De beelden: