Indrukwekkend heldenonthaal in Senegal na winst in Afrika Cup, Mohamed Salah wil “wraak nemen” na verloren finale

Na afloop van de verloren finale van de Afrika Cup tegen Senegal, hield de Egyptische aanvoerder Mohamed Salah een beklijvende speech voor zijn teamgenoten en spoorde hen aan om in maart ‘wraak te nemen’. Egypte verloor de finale na een spannende penaltyreeks. De Senegalezen werden dan weer getrakteerd op een waar heldenonthaal bij thuiskomst.

De Egyptische speler van Liverpool sprak, ondanks de zichtbare ontgoocheling na de verloren finale van de Afrika Cup, zijn ploegmakkers toe in de kleedkamer. “We hebben volgende maand de wedstrijden tegen hen en we zullen nemen”, klonk Salah strijdlustig. Egypte neemt het eind maart namelijk opnieuw op tegen Senegal bij Afrikaanse play-offs die bepalen welk land mag deelnemen aan het WK 2022 in Qatar.

De beelden staan in schril contrast met de vreugdetaferelen uit Senegal. De nieuwbakken winnaars van de Afrika Cup werden na hun triomf als helden onthaald in het thuisland, zo tonen beelden die onder andere gemaakt zijn door de nationale doelman Edouard Mendy. Naar schatting meer dan honderdduizend mensen ging maandagavond de straat op om samen met de spelers de eerste Afrika Cup ooit voor Senegal te vieren. Na de winst maakte de Senegalese president Macky Sall al bekend dat het hele land een vrije dag zou krijgen om het grote voetbalsucces te kunnen vieren.

