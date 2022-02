Ellen Callebout (44): “De periode dat Gert verliefd werd op een ander, ik kijk daar niet negatief naar”

Op tv-zender Play4 is het derde seizoen van ‘De Verhulstjes’ gestart. Een prominente rol is er opnieuw voor Ellen (44), die intussen al dertien jaar getrouwd is met Studio 100-baas Gert Verhulst (54). In Story blikt ze terug op hun relatie en de obstakels die het koppel overwonnen heeft.

Wanneer iemand verliefd wordt op een ander, betekent dat vaak het einde van de relatie. Zo ook bij Ellen en Gert Verhulst. Toen hij verliefd werd op voormalige K3-lid Josje Huisman, heeft Ellen hem meteen losgelaten. Dat vertelt ze in een interview aan Story. “Toen hij voor een ander koos, was dat voor mij een afgesloten hoofdstuk. Ik had zeker verdriet, (...) maar je kan er weinig aan doen als je partner verliefd wordt op iemand anders.”

Toch kwamen de twee uiteindelijk weer samen, nadat Gert opnieuw toenadering zocht. Het zorgt ervoor dat Ellen niet negatief terugblikt op die zware periode. Meer zelfs: daardoor hebben ze allebei beter beseft dat ze bij elkaar horen. “Zowel Gert als ik hebben onszelf beter leren kennen. We zijn er als koppel sterker uitgekomen. Die breuk is achteraf bekeken het beste wat ons is overkomen.”

