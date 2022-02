Ex-ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois zwaar onder vuur nadat hij kat mishandelt in video

Nadat zijn club West Ham de beelden had gezien, spraken ze naar eigen zeggen met Zouma. “Wij veroordelen de acties van onze speler en willen duidelijk maken dat wij op geen enkele manier dit soort gedrag kunnen tolereren.”

“Ik wil mezelf verontschuldigen voor mijn acties”, aldus de Fransman. “Er zijn geen excuses voor mijn gedrag, waarvan ik veel spijt heb. Ik wil me ook verontschuldigen bij iedereen die geraakt werd door de video. Mijn katten zijn momenteel in goede gezondheid. We houden van hen en worden gekoesterd door onze hele familie. Dit was een geïsoleerde situatie.”