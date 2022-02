Postergirl Eileen Gu pakt op de Big Air haar eerste olympische titel: “Mijn moeder wou niet dat ik deze sprong deed”

De Chinese Eileen Gu heeft dinsdag het eerste olympische goud ooit veroverd op de Big Air in het freestyleskiën bij de vrouwen. In de finale op de Big Air Shougang op de Winterspelen van Peking haalde de achttienjarige Chinese met Amerikaanse roots het met een score van 188,25 punten van de Française Tess Ledeux (187,50). Het brons ging naar de Zwitserse Mathilde Gremaud (182,50), op haar 22e verjaardag. In de tribune was de Chinese tennisster Peng Shuai een opvallende toeschouwer.

De Amerikaans-Chinese Gu is dé postergirl van deze Olympische Winterspelen. Amerikaanse vader, Chinese moeder. Op haar vijftiende ruilde ze Team USA in voor de Chinese vlag, iets wat haar niet in dank werd afgenomen in de VS. Sindsdien wordt ze wel op handen gedragen in China. Vorig jaar won Gu als de debutante zowel op het WK als op de X Games goud in de halfpipe en in het slopestyle. Op deze Spelen kwam ze het eerst in actie op de Big Air.

Op die grote schans stond Gu flink onder druk voor haar derde en laatste sprong. De Franse Tess Ledeux had immers succesvol een Double Cork 1620 - 4,5 rondjes rond de as draaien - uitgevoerd en deed daarmee beter dan de Double Cork 1440 van Eileen Gu. Maar bij haar laatste poging pakte ook Gu uit met een 1620. De jury bedacht haar met een topscore van 94,50 punten. En eerste olympische titel.

“Ik had nooit eerder een 1620 gedaan. Ik had hem ook niet echt voorbereid”, gaf Gu achteraf toe. “Maar ik heb die sprong wel elke avond voor ik ging slapen anderhalf uur gevisualiseerd. Mijn moeder belde mij voor mijn laatste sprong en ze zei me dat ik hem niet moest doen. Dat ik beter gewoon mijn 1440 nog eens moest uitvoeren, maar dan beter dan in mijn eerste runs. Maar ik was onvermurwbaar en wilde per se die 1620 doen.” De landing van Gu was niet perfect, maar wel genoeg om net voor Tess “Air France” Ledeux te eindigen. “Tess heeft mij ontzettend geïnspireerd met deze sprong. Hoewel ze nu verdrietig is, is deze gouden medaille ook een beetje van haar.” Later op deze Spelen komt Gu nog in actie op de slopestyle en de half-pipe.

Peng Shuai in de tribune

Een opvallende gaste in de tribune was tennisspeelster Peng Shuai. De Chinese tennisster, die maandenlang vermist na een klacht voor seksueel geweld tegen een hoge Chinese ambtenaar, zat naast IOC-voorzitter Thomas Bach. Bach en Shuai hadden eerder ook al een gesprek. In een interview met L’Equipe vertelde Peng maandag dat haar verdwijning berustte op één groot misverstand (lees meer).

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© ISOPIX

© ISOPIX