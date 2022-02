Matthias Mayer verlengt olympische titel super-G, Belgische Oostenrijker pas vijfde

De bronzenmedaillewinnaar van maandag op de slalom werkte zijn run in het Yanqing National Alpine Skiing Centre af in 1:19.94 en was daarmee vier honderdsten van een seconde sneller dan de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle. De Noorse topfavoriet Aleksander Aamodt Kilde, momenteel nummer een van de wereld in afdaling en super-G, moest op 42 honderdsten vrede nemen met brons. De Oostenrijkse wereldkampioen Vincent Kriechmayr, die een Belgische moeder heeft, kwam niet verder dan de vijfde plaats.

De Zwitser Beat Feuz, die maandag goud had gepakt op de afdaling in Yanqing en vier jaar eerder zilver won op de olympische super-G, haalde de finish niet. Hij miste een poortje, net als zijn landgenoot Marco Odermatt, de leider in de algemene wereldbeker.

Voor België zou Armand Marchant normaal gezien aantreden in de super-G, maar onze landgenoot sukkelt met een lichte enkelblessure en wil geen risico’s nemen. Marchant wil zich op die manier sparen voor de reuzenslalom en vooral de slalom.

Voor de 31-jarige Mayer is het de derde olympische titel. Op de Spelen van 2014 in Sotsji won hij reeds goud op de afdaling. Zo werd hij de eerste alpineskiër ooit die op drie Spelen op rij een gouden medaille kan winnen. Voor Oostenrijk was dit het eerste goud in Peking.