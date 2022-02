Amerikaan Nathan Chen zet nieuw wereldrecord neer in olympische korte kür

De tegenstand in de strijd om het goud lijkt vooral uit Japan te komen, met Yuma Kagiyama (108.12) op twee en Shoma Uno (105.90), de zilvermedaillewinnaar van vier jaar geleden, op drie.

Titelverdediger Yuzuru Hanyu kwam in 95.15 niet verder dan de achtste plaats. De 27-jarige Japanner had de voorbije jaren meermaals af te rekenen met blessureleed. Hanyu is de tweevoudige olympische kampioen, met na Sotsji 2014 ook goud vier jaar geleden in PyeongChang. Ook het vorige wereldrecord (111.82) stond op zijn naam. Hanyu droomde op deze Spelen van een derde opeenvolgende goud. De laatste kunstschaatser die daarin slaagde, was de Zweed Gillis Grafstrom in 1928. Maar in Peking kwam Hanyu ten val toen hij een viervoudige Salchow probeerde. De Japanner was in shock na zijn zeldzame fout en zei dat de oorzaak een gaatje in het ijs was. “Heb ik iets verkeerd gedaan om dit te verdienen?”

De Amerikaanse medaillehoop Vincent Zhou moest met een coronabesmetting verstek geven voor de competitie. Zondag won hij met de VS nog zilver in de ploegencompetitie.

De top 24 plaatste zich voor de vrije kür, die donderdag op het programma staat in het Capital Indoor Stadium. Voor België nemen er bij de mannen geen kunstschaatsers deel aan de Winterspelen. Bij de vrouwen is Loena Hendrickx, zus van voormalig olympiër Jorik Hendrickx, een van de outsiders voor de medailles. Zij schaatsen hun korte kür volgende week dinsdag, de vrije oefening volgt twee dagen later.