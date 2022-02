Peng Shuai kijkt naar Big Air-finale aan de zijde van IOC-voorzitter Bach

Op de Winterspelen van Peking zag ze haar jonge landgenote Eileen Gu het eerste goud ooit veroveren op deze nieuwe olympische discipline.

Het zullen voorlopig de enige beelden van Peng Shuai zijn op deze Winterspelen. Zij bevestigde aan Bach dat ze na de competitie de olympische bubbel weer zou verlaten. De IOC-voorzitter weet niet of de tennisspeelster plannen heeft om later nog een bezoek te brengen aan de Spelen van Peking.

De 36-jarige Peng Shuai beschuldigde begin november de vroegere vicepremier Zhang Gaoli ervan haar te hebben gedwongen tot seks. Kort na die beschuldiging werd haar bericht op het sociale medium Weibo verwijderd en ze leek drie weken lang van de aardbodem verdwenen. Op 19 december ontkende ze - in een interview in een Chineestalig medium - ooit iemand van seksueel misbruik te hebben beschuldigd. Dat herhaalde ze enkele dagen geleden aan de Franse sportkrant L’Equipe. Peng Shuai, die twee journalisten van L’Equipe ontmoette in een hotel in de olympische bubbel, zei ook dat ze “nooit verdwenen” was.

De zaak veroorzaakte heel wat beroering en onder meer de WTA besliste voorlopig geen toernooien meer in China te houden.

