Nederlandse skiester verlaat vroegtijdig Winterspelen door coronastress: “Ik had paniekaanvallen”

Voor Adriana Jelinkova zijn de Olympische Spelen voorbij. De 26-jarige alpineskiesteralpineskiester uit Nederland had net zoals onze landgenote Kim Meylemans eerder deze week positief getest op het coronavirus en moest haar competities in quarantaine voorbereiden. Dat zorgde voor paniekaanvallen. Daarom heeft ze besloten om vroegtijdig naar huis te vliegen.

Jelinkova, die is geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, was de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen vertegenwoordigt sinds 1952. Maar Jelinkova kreeg in januari corona. Ze herstelde tijdig om af te reizen naar Peking, maar net zoals bij Kim Meylemans toonde de hypergevoelige Chinese coronatesten een kritische ct-waarde. Daardoor kreeg ze afgelopen maandag pas erg laat te horen dat ze mocht starten aan haar eerste olympische race. Die ging dan ook snel fout. Jelinkova miste een poortje en stortte even later huilend in voor de camera.

“Ik heb niet kunnen slapen. Ik heb hele lastige dagen achter de rug. Ik wist niet of ik mocht racen. Ik had paniekaanvallen en een lijf vol stress. Dat heb ik nog nooit zo ervaren”, vertelde ze. Woensdag zou ze nog een herkansing krijgen op de slalom, maar daar past ze nu voor. Ze wil die stress geen tweede keer meer ervaren.

“Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen”, aldus Jelinkova. “In een gevecht tegen de tijd om op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen in een periode waarin wij allen ook nog eens moeten waken voor onze gezondheid, is mijn olympische debuut op een deceptie uitgelopen.”