Bijna 1.000 burgerlijke partijen voor proces aanslagen 22 maart

Voor het assisenproces van de aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek hebben zich al 960 burgerlijke partijen gemeld. “Ongeveer 960, want het cijfer verandert elke dag”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket, dinsdag in De Morgen. “Dat is geen verrassing, al zijn het er wel meer dan we hadden ingeschat.”