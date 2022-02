Vluchtelingenorganisaties sturen deurwaarder naar Sammy Mahdi

De uitspraak kwam er omdat een tiental verenigingen, waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een rechtszaak aangespannen hadden tegen de overheid om bed, bad, brood en toegang tot het aanmeldcentrum het Klein Kasteeltje in Brussel af te dwingen voor de migranten.

Afgelopen winter lukte dat niet, door een piek in het aantal asielaanvragen en een terugval van het aantal opvangplaatsen. De rechtbank oordeelde dat dat niet meer mocht gebeuren. Voortaan mocht geen enkele asielzoeker op straat blijven staan door een gebrek aan capaciteit in het aanmeld­centrum of door plaatsgebrek in de opvang, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag.

De teller voor de dwangsommen begon te lopen op 24 januari. Volgens de vluchtelingenorganisaties waren er sindsdien negen dagen waarop asielzoekers geen opvang kregen. Er wordt dus 45.000 euro geëist.

Voor asielzoekers die niet onmiddellijk een plaats krijgen, is er een wachtlijst. Bij het kabinet van staatssecretaris van Asiel en Migra­tie Sammy Mahdi (CD&V) klinkt het dat wie op de wachtlijst terechtkomt later een uitnodiging krijgt voor een opvangplaats en dus niet wordt geweigerd.