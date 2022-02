Belgische gascentrales boeken uitzonderlijke winsten

Dankzij de energiecrisis hebben Belgische gascentrales in 2021 de hoogste winsten in vijftien jaar geboekt. Dat leert een rapport van de federale energieregulator CREG, waarover De Morgen dinsdag bericht.

De CREG schat de operationele winst van een gemiddelde Belgische gascentrale op 39,3 miljoen euro voor 2021. In ons land staan vandaag negen gascentrales. In totaal loopt de winst dus op richting 353 miljoen euro.

De winsten - de hoogste sinds het begin van de metingen door de energieregulator vijftien jaar geleden - hebben alles te maken met de energiecrisis. Energiebedrijven die gascentrales uitbaten in ons land hebben langetermijncontracten voor de bevoorrading van hun installatie. Door de spectaculair gestegen aardgasprijzen is het voor de uitbaters nu financieel interessanter om het aardgas dat ze voor lage prijzen hebben aangekocht niet om te zetten in elektriciteit, zoals gebruikelijk, maar om het zelf simpelweg door te verkopen tegen de hoge prijzen van vandaag. De elektriciteit die uitbaters van gascentrales verschuldigd zijn aan hun klanten kopen ze intussen aan op de elektriciteitsmarkt.

Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) maakt zich al langer sterk dat niemand zich mag verrijken aan de energiecrisis. “We gaan er alles aan doen om overwinsten af te romen”, benadrukt haar kabinet.