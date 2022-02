Aantal coronapatiënten op intensieve zorg licht gestegen

Er liggen momenteel nog 442 coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg, een stijging van 9 procent tegenover een week geleden. In totaal liggen er 4.329 patiënten in het ziekenhuis wegens COVID-19, dat is 6 procent meer dan een week eerder. Dat blijkt dinsdagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

De voorbije week daalde het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per dag wel licht, met 6 procent tegenover de week ervoor, tot 343. Het aantal geregistreerde besmettingen daalde in de periode van 29 januari tot en met 4 februari zelfs sterk, met 40 procent, tot gemiddeld 28.815 per dag. Het aantal tests daalde in diezelfde periode met 29 procent, tot 82.000 per dag. Exact 40,5 procent testte positief, een daling van 5,5 procent.

Dagelijks vielen er in die periode gemiddeld 37 overlijdens te betreuren die toegeschreven worden aan het coronavirus. Dat is een stijging met een kwart.

Van de volwassen bevolking is 90 procent volledig gevaccineerd. Exact 71 procent heeft een boosterdosis ontvangen van een vaccin.