10 push-ups voor bondscoach Valéry Demory van Belgian Cats na weddenschap met ‘sniper’ Hanne Mestdagh

De Belgian Cats, momenteel in volle voorbereiding op de WK-kwalificatieronde, trainden maandag in Washington voor het eerst compleet en dus met Hanne Mestdagh en Ine Joris. Bondscoach Valéry Demory beschikte over alle twaalf Cats en is tevens wel te vinden voor een uitdaging. 25 gelukte vrijworpen op een rij van Hanne Mestdagh en hij moest tien push-ups doen. “Sniper Hanne” dropte 25 op 25 en de 58-jarige Franse bondscoach van de Cats was eraan voor de moeite. Demory vulde zijn verloren weddingschap wel meteen met bravoure in (zie video onderaan).