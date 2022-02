Kleren gevonden in zoektocht naar vermiste Belgische Natacha (28) in Peru

De ouders van Natacha de Crombrugghe (28) zijn toegekomen in Peru. Dat is te zien op camerabeelden gemaakt door de plaatselijke media. Volgens het Peruviaanse kanaal Gazzeta de Arequipa zouden er kleren gevonden zijn in de zoektocht naar Natacha.

Er wordt met man en macht gezocht naar Natacha de Crombrugghe. De 28-jarige Belgische was op vakantie in Peru maar sinds 23 januari werd niets meer van haar vernomen. De ouders van Natacha zijn ondertussen aangekomen in Peru om het onderzoek te volgen.

“We zoeken met drones en met honden. We proberen de route die ze genomen heeft te reconstrueren om zo te kunnen zien waar ze eventueel zou kunnen zijn”, aldus de politie. Volgens buitenlandse media werden ook vrouwenkleren aangetroffen tijdens de zoektocht. Aan de familie zal gevraagd worden of die kleren van Natacha zijn. Dat zegt de berggids Ignazio Mamani Viza aan Gazzeta de Arequipa.

Natacha, een juriste uit Linkebeek in de Brusselse rand, arriveerde op zondagavond 23 januari laat in een hostel in het dorpje Cabanaconde. Ze reisde alleen, zo vertelde de uitbaatster aan de Peruviaanse politie. ’s Anderendaags zou ze vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof. Natacha vertrok alleen en liet een deel van haar bagage achter in het hostel. Ze keerde nooit terug van die wandeltocht. (nba)